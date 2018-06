Durissimo attacco questa mattina in consiglio regionale da parte del consigliere regionale del Psd’Az, Angelo Carta, contro il leader della Lega, Matteo Salvini, e il segretario sardista Christian Solinas, artefice dell’alleanza tra i due partiti. Pur senza mai nominarli, Carta si e’ scagliato contro il compagno di partito e il neo ministro dell’Interno, durante la discussione del testo unico sulla lingua sarda, iniziata questa mattina: “Approvare una legge che valorizza il piu’ importante e autentico prodotto culturale del popolo sardo, e’ il nostro salvacondotto per un’Europa dei popoli- le parole di Carta-. Questo qualsiasi cosa pensi il nuovo leader di una destra -cresciuta sulle ceneri della peggiore crisi economica dal dopoguerra, con la disoccupazione a livelli mai visti- che ha scelto di individuare due nemici, gli immigrati e l’Europa. Un leader sequestratore di persone che si fa scudo di 629 migranti mezzo annegati per alzare la voce: io non ci sto, questo non sara’ mai il mio leader. Ne’ lui, ne’ chi chi ha tradito cento anni di storia, valori e ideali per una misera poltrona”.

Prosegue il consigliere di opposizione: “Io voglio difendere un’Europa dei popoli, che deve essere di tutti, anche di quelli che fuggono dalla loro terra: perche’ nessuno come i sardi ha patito la sofferenza del distacco dalla propria terra e nessuno come i sardi puo’ capire quanto sia difficile abbandonare la propria terra”.

L’appello ai sardisti “a non votare questa legge perche’ sarebbe il tradimento di mezzo secolo di lotta politica a me sembra prevenire dall’oltretomba- continua- tanto e’ lontano da cio’ che oggi ci consegna la realta’. Non mi sento di tradire il Psd’Az votando a favore di questa legge, piuttosto mi sento molto piu’ vicino ai suoi valori di quanto non lo sia chi ha cambiato il dna di questo partito”.

Questa proposta di legge, conclude, “non va contro l’interesse dei sardi, anzi lo valorizza ed imprime a questo immenso patrimonio un’accelerazione verso una vera salvaguardia per le future generazioni”.

Fonte: Agenzia Dire

