La Maddalena è tra le città italiane scelte da Tim per il lancio dei servizi a banda ultralarga sulla nuova rete in fibra ottica, che permette di utilizzare la connessione superveloce fino a 100 megabit al secondo in download, dando impulso allo sviluppo digitale del territorio e proiettando l’arcipelago verso il modello di smart city, grazie a una infrastruttura di nuova generazione.

Il programma di cablaggio ha consentito di collegare progressivamente la gran parte del territorio, per una copertura pari a circa 2.700 unità immobiliari, grazie alla posa di oltre 17 chilometri di cavi in fibra ottica, che collegano 30 armadi stradali alle centrali di La Maddalena, Moneta e La Crocetta. Il lancio a La Maddalena dei servizi in fibra ottica è il risultato di un investimento di Tim di oltre 610mila euro.

Grazie alla nuova rete in fibra ottica saranno disponibili i servizi digitali che caratterizzano la “città intelligente”, come quelli per rilevare gli spostamenti di abitanti e visitatori per ottimizzare i trasporti, la mobilità urbana e la sicurezza; prevedere i volumi di persone durante gli eventi e gli itinerari seguiti dai turisti, modulandone l’offerta, e monitorare l’ambiente con soluzioni per il controllo della qualità dell’aria e delle aree verdi.

