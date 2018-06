Secondo gli ultimi dati della Prefettura di Cagliari, da gennaio a oggi sono sbarcati in Sardegna 302 algerini. Attualmente sono presenti nell’isola 3.896 migranti. Nei Cas (centri di accoglienza straordinaria) della provincia di Cagliari ci sono 1.750 ospiti, a Sassari 1.478, a Nuoro 425 e a Oristano 243. In totale in Sardegna i Cas attivi sono 145 (89+3 Centri per minori stranieri non accompagnati in provincia di Cagliari, 32 a Sassari, 11 a Nuoro e 10 ad Oristano).

Sono operativi anche 17 centri Sprar (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) che attualmente ospitano 220 persone a fronte dei 400 posti a disposizione. Del tema immigrazione, diventato incandescente in queste ore, si parlerà in modo approfondito in occasione di “Nois. La Sardegna che accoglie 2018. Flussi e migratori.

Il ruolo della comunicazione nella formazione dell’opinione pubblica”, in programma al Teatro Massimo di Cagliari il 23 giugno e organizzato in collaborazione con la Regione sarda e la Film Commission regionale.

