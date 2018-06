La brigata “Pinerolo” subentra alla brigata “Sassari” alla guida del Train advise assist command West (Taac W), il comando Nato multinazionale a guida italiana che opera nella regione ovest dell’Afghanistan nell’ambito della missione Resolute Support. La cerimonia di avvicendamento si è svolta stamani, nell’aeroporto di Herat, presenti l’ambasciatore d’Italia a Kabul Roberto Cantone, il capo del Comando Nato di Brunssum Riccardo Marchiò, il comandante della missione Resolute Support John W. Nicholson, l’Italian senior representative Massimo Panizzi.

Nel suo intervento, il generale Marchiò ha ringraziato i militari della ‘Sassari’, al comando del generale Gianluca Carai, per gli “eccellenti risultati” conseguiti nei sei mesi di addestramento, consulenza e assistenza a favore delle forze di sicurezza locali, e augurato buon lavoro al generale Francesco Bruno, comandante della Pinerolo, per il “delicato e fondamentale compito” che lo attende. Il generale Nicholson ha invece ripercorso le numerose attività condotte sotto il comando della “Sassari”, tra cui l’assistenza “a domicilio” alle Forze di sicurezza afgane in aree distanti da Herat.

Il generale ha anche evidenziato come la regione ovest, a guida italiana, abbia ottenuto i migliori risultati di tutto il paese “in termini di sicurezza, sviluppo economico e sociale ed anche in termini di controllo del territorio, con oltre l’84% della popolazione sotto l’influenza delle istituzioni governative”. Per il Comando della Brigata “Pinerolo” si tratta del secondo mandato in Afghanistan. Contestualmente il 9/o Reggimento fanteria “Bari” ha assunto il comando della Task Force Arena, l’unità che si occupa della sicurezza e del supporto delle attività del contingente italiano, avvicendando il 152/o Reggimento fanteria “Sassari”.

Commenti

comments