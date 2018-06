La Squadra Mobile ha arrestato un cittadino gambiano 20enne, pregiudicato e regolare sul territorio dello Stato, per spaccio.

Il ragazzo è stato trovato in possesso di 30 grammi di hashish. Nello stesso contesto, gli agenti hanno altresì proceduto alla denuncia di un altro straniero di origini gambiane per ricettazione, in quanto trovato in possesso di un cellulare rubato.

I poliziotti stanno proseguendo una serrata attività investigativa sul gruppo dei gambiani, ai quali appartiene anche il 20enne, anche in relazione all’aggressione avvenuta nella notte tra sabato e domenica in viale Merello, quando due ragazze sono state rapinate ed è stato sottratto loro il cellulare, dopo essere state aggredite con dello spray al peperoncino.

