Diffondere la conoscenza sulle tecnologie e i vantaggi di Impresa 4.0. È l’obiettivo del nuovo sportello Pid, Punto Impresa Digitale, istituito dalla Camera di Commercio di Nuoro e presentato nel corso di un seminario che si è tenuto al fab-lab Make, il laboratorio di fabbricazione digitale nato nel 2015 per volontà dell’ente camerale e dell’Ailun, Associazione istituzione libera Università Nuorese.

“Il digitale coinvolge ormai qualsiasi tipo di impresa ed è nostro dovere sostenere le aziende del territorio in questo processo di cambiamento – ha sottolineato il presidente della Cccia Agostino Cicalò – La Camera di Commercio ha investito nel fab-lab di Make delle importanti risorse, finalizzate all’acquisto di macchinari industriali, che possano aiutare le imprese a realizzare i loro progetti innovativi e tenersi al passo coi tempi. Il Punto Impresa Digitale che stiamo inaugurando e i bandi voucher che pubblicheremo nei prossimi giorni saranno lo strumento più adatto per permettere alle imprese di intraprendere correttamente la strada dell’innovazione”.

Barbara Argiolas, assessora regionale del Turismo, Artigianato e Commercio, ha visitato per la prima volta gli spazi di Make in Nuoro. “L’innovazione può attecchire al tessuto imprenditoriale nuorese – ha detto – accrescere la consapevolezza delle imprese e orientarle verso i servizi tecnologici offerti dalle Camere e dagli altri attori del Network Impresa 4.0. Nel mondo di oggi fare impresa non può prescindere dalla ricerca e dall’innovazione tecnologica. Innovazione, ricerca e start up sono gli elementi essenziali per lo sviluppo delle imprese”.

