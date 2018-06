L’Infermiere Pediatrico è la figura responsabile dell’assistenza infermieristica ai soggetti in età evolutiva. Gli stessi seguono un corso di laurea specifico (raggruppamento SNT/1) nel quale l’intero percorso educativo è incentrato esclusivamente sul bambino e sull’età evolutiva. Questo fa sì che l’Infermiere Pediatrico sia la figura professionale più adeguata nell’assistenza infermieristica pediatrica.

La portavoce di ‘Infermiere pediatriche Sardegna’ afferma in una nota stampa che negli ultimi anni, nella regione Sardegna, la figura dell’infermiere pediatrico non abbia ricevuto alcuna tutela in quanto, comunica, “non sono stati banditi concorsi in diverse aziende del territorio, nonostante vi siano carenze in organico in aree materno-infantile e/o pediatrico e sono stati chiusi diversi punti nascita con conseguente stato di disoccupazione di diverse Infermiere pediatriche. Il servizio ADI viene inoltre negato agli infermieri pediatrici, proprio a causa della specializzazione, nonostante vi siano bambini che necessitano di assistenza domiciliare”.

“La procedura di mobilità indetta con deliberaz. n517 del 25/05/2018 prevede la copertura di 5 posti di Infermiere da destinare all’U.O. T.I.N. di Cagliari – prosegue nel comunicato – ma purtroppo non prende in considerazione la figura dell’Infermiere Pediatrico presente e operante in Sardegna”.

“Con la presente – conclude – si richiede che le SS.LL vogliano intervenire urgentemente a tutela degli Infermieri Pediatrici iscritti, affinché la figura professionale possa continuare ad essere considerata una risorsa utile in termini anche qualitativi nell’Assistenza ai Piccoli Pazienti Sardi”.

