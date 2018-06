Riprendono le ricerche di Gianluca Congera, il 49enne scomparso ormai tre mesi fa. Lo fa sapere Gianfranco Piscitelli, presidente dell’associazione Penelope Onlus.

“Impegnate sul territorio le pattuglie della polizia locale di Quartu, stiamo operando a 360°: vogliamo la verità sulla sua scomparsa”, scrive Piscitelli in una nota, dando notizia anche che è stata ispezionata a tappeto la zona ‘Fornaci Picci’.

Luca. Alto circa 1 metro e 67, uscì di casa senza telefono né documenti. al momento della scomparsa indossava un pigiama blu e il giubbotto sempre di colore scuro. “Non sappiamo dove possa essere, siamo tutti molto preoccupati”, scrivono i parenti, che non hanno smesso di cercarlo, rivolgendosi ai Guardian Angels e all’associazione Penelope per ritrovarlo.

“Davanti alla disperazione della famiglia, ci siamo nuovamente attivati con tutte le Autorità per nuove ricerche più approfondite – prosegue l’avvocato Piscitelli. “Gianluca va cercato a tutti i costi e riportato a casa per festeggiare con i figli, le sorelle e i parenti i suoi 50 anni. Chiunque abbia notizie di qualsiasi genere, contatti senza indugio i numeri indicati nel volantino ricerche, anche in forma anonima”.

L’avvocato Gianfranco Piscitelli, Presidente Penelope Sardegna onlus, aveva richiesto di riprendere le ricerche dell’uomo.

