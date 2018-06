Niente stipendi ad aprile e maggio e i lavoratori protestano con uno sciopero e un sit-in. Sono i dipendenti della Meridional service, la società che ha in appalto le pulizie all’aeroporto di Cagliari Elmas. Oggi hanno incrociato le braccia e manifestato davanti allo scalo.

La vertenza è sostenuta dalle organizzazioni sindacali Fisascat Cisl, Filcams Cgil e Uiltrasporti. “Non è il primo sciopero che viene proclamato – spiega Monica Porcedda, segretaria della Fisascat Cisl di Cagliari – l’azienda non ha mai rispettato la data di pagamento delle retribuzioni, ma ad oggi mancano del tutto gli stipendi di aprile e maggio. Più volte abbiamo segnalato alla committente la scorrettezza di questa azienda o di chi segue l’appalto e ci siamo attivati anche i nostri uffici legali per il recupero delle somme”.

Non solo. Le stesse sigle ricordano le battaglie per ottenere l’applicazione del contratto collettivo corretto, perché ai lavoratori – sottolinea Porcedda – era stato applicato un contratto firmato non dai sindacati confederali. Risultato? Retribuzioni più basse, niente quattordicesima, niente maggiorazioni”. Ora – dice la sindacalista – la nostra paura, vista l’imminente nuova gara per l’appalto, è che l’azienda vada via non pagando quanto dovuto e che Sogaer non si attivi subito a tutela dei lavoratori”.

