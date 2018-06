I Carabinieri della Compagnia di Lanusei (Nu), sono intervenuti in un’abitazione di un centro della costa ogliastrina per una truffa ai danni di un’anziana. In casa di una vedova 85enne si è presentata una ragazza che con raggiri e artifizi, le ha fatto credere di essere in grado di guarirla e di preservarla dal malocchio. La fantomatica santona ha convinto infatti l’anziana a consegnare gioielli, monili in oro e a prendere dalla cucina del sale grosso per poi avvolgerli in un fazzoletto di grandi dimensioni, chiedendo di posizionarlo per tre giorni sotto il materasso del suo letto matrimoniale.

L’anziana però si insospettita e così poco dopo che la ragazza si è allontanata, non ha aspettato i tre giorni per togliere il malocchio, ma è tornata subito nella camera da letto e ha ripreso l’amuleto fai da te, e con amara sorpresa ha verificato che all’interno vi erano dei sassi e pochi centesimi di euro, ma tutti i preziosi erano spariti. Resasi conto che era stata truffata ha chiamato i Carabinieri che da subito hanno avviato le ricerche della truffatrice.

Commenti

comments