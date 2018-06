“È tutto bloccato, non sappiamo che fare”. È la denuncia di una lettrice che ci racconta le difficoltà di molti cittadini di Cagliari oggi in via Koch. La viabilità ha subito forti rallentamenti nella zona.

“È così da questa mattina, e ci sono diversi problemi a raggiungere uffici e scuole” racconta la lettrice. La causa sembra essere l’attività di pulizia delle strada, che ha reso inutilizzabili tutti i parcheggi disponibili, mandando così il traffico in tilt. “Gli unici parcheggi attualmente accessibili sono privati e quindi non fruibili per tutti noi”.

