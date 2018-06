Il Vortice di Bassa Pressione, ieri sul Mar Ligure ma capace di influenzare le condizioni meteo in alcune aree della nostra regione (specie a ovest e sui settori settentrionali dove non sono mancati forti temporali), oggi lo troviamo collocato sul Centro Sud Italia e quindi appena ad est della Sardegna. Questo cosa comporta? Anzitutto i venti, che si sono disposti dai quadranti settentrionali determinando un forte abbassamento delle temperature. Siamo nuovamente passati dal caldo al fresco, in men che non si dica. Tutto ciò non è per niente normale, questo è giusto ribadirlo.

Ora, l’influenza del Vortice continuerà a farsi sentire anche nelle prossime ore. Sono attesi dei temporali, localmente intensi, sui settori sudorientali ed in particolare nel Sarrabus. Possibili temporali anche in Ogliastra e lungo le pendici meridionali del Gennargentu, ma dobbiamo dirvi che con indici di instabilità piuttosto vivaci potrebbero esserci anche dei temporali lungo le altre zone della fascia orientale e in Barbagia.

Le aree descritte potrebbero essere le stesse coinvolte dalle precipitazioni nella giornata di venerdì. Qualche temporale potrebbe svilupparsi sui rilievi del cagliaritano, non escludendo lo sconfinamento di qualche goccia di pioggia nell’hinterland del capoluogo. Un miglioramento più consistente potrebbe subentrare nel corso del weekend, quindi sabato e domenica.

In collaborazione con Meteo Sardegna

