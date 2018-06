I Carabinieri della Stazione di Bitti (Nu), al termine di complesse indagini scaturite da una denuncia di un 30enne del paese che si è accorto che la sua polizza assicurativa per l’auto non era valida, sono riusciti a risalire e a denunciare per concorso in truffa, tre persone di età compresa tra 35 e 60 anni, pregiudicati, due residenti in provincia di Napoli e uno nella provincia di Caserta.

I malfattori, agivano tramite contatti telefonici, oltre ai modi affabili ed alla parlantina forbita, per accalappiare le vittime applicavano prezzi assolutamente concorrenziali e forse proprio questo dato, in un periodo di crisi come quello attuale, ha costituito il tassello più importante per far cadere le vittime nella sua trappola.

