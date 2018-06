Dopo l’incontro con l’assessore dei Lavori pubblici, Edoardo Balzarini, che aveva sollecitato una rapida soluzione sui ritardi dei lavori sulla Statale 195 a Pula, l’Anas si è detto pronta a risolvere in tempi brevi la situazione di criticità dei cantieri. L’azienda, con l’avvenuta risoluzione contrattuale con Grandi Lavori Fincosit, si è resa disponibile anche al pagamento diretto dei subappaltatori, nei termini di legge, e garantire subito il riavvio del cantiere del lotto 3 e lavorare per l’apertura al traffico, possibilmente entro l’esodo estivo, del nuovo tratto tra Sarroch e Pula.

Sul cantiere affidato a Grandi Lavori Fincosit, l’Anas ha riscontrato gravi ritardi accumulati nell’esecuzione dei lavori, oltre che i mancati pagamenti alle imprese subappaltatrici e ai fornitori dei materiali necessari per la realizzazione dell’opera. Il lotto 3 si estende dalla fine del lotto 2 (di competenza del Cacip) fino in prossimità dell’ingresso di Pula, per un lunghezza di circa 5 km di nuova strada a quattro corsie. Le lavorazioni sono a uno stadio avanzato e una parte del tracciato di circa un km, che comprende anche lo svincolo di Sarroch, è stata aperta al traffico la scorsa estate.

Per consentire il completamento anche del lotto 1 della statale 195, a seguito della risoluzione contrattuale con GLF, l’Anas ha attivato la procedura prevista per legge di interpello dei soggetti che hanno partecipato alla gara, partendo dalla prima migliore offerta dopo l’originario aggiudicatario, al fine di riaffidare i lavori nel più breve tempo possibile a un nuovo soggetto. E’ stato già programmato l’inizio delle operazioni relative allo stato di consistenza dei lavori, necessario per verificare le lavorazioni già eseguite, e da svolgersi in contraddittorio con l’impresa uscente. Tali operazioni si svolgeranno nei tempi tecnici necessari al fine di verificare la disponibilità all’esecuzione dei lavori ancora da realizzare da parte del nuovo affidatario degli stessi.

