Nel pomeriggio di oggi, giovedì 14 giugno, a Sanluri, i militari hanno arrestato per spaccio un 25enne incensurato del posto.

Alcuni movimenti sospetti avevano attirato l’attenzione dei militari già nei giorni precedenti e oggi, a seguito di una perquisizione presso il domicilio del giovane, hanno rinvenuto 900 grammi di hashish, suddivisi in 9 panetti da 100 grammi ciascuno, 43 grammi di marijuana, una somma in contanti di 1.600 euro in banconote di vario taglio sicuramente provento dell’attività illecita, un bilancino elettronico di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato condotto in regime di arresti domiciliari presso la sua abitazione, in attesa del rito per direttissima.

