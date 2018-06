Mercoledì 20 giugno l’assessore regionale della Sanità Luigi Arru incontrerà a Roma la ministra della Salute Giulia Grillo. Lo conferma lo stesso esponente della Giunta che spiega: “è una riunione necessaria nella quale sarà definita l’agenda Regione-Governo sulla salute”.

Non solo: “Sarà anche l’occasione – dice Arru – per discutere di alcune questioni che riguardano in particolare l’Isola e se questo non dovesse essere possibile fisserò un appuntamento con la ministra”. Alla ministra Grillo, in particolare, il titolare della Sanità vuole sottoporre la questione dei farmaci ad alto costo.

“Al di là dell’accordo Soru-Dirindin-Prodi, bisogna fare un ragionamento: non si possono introdurre nuovi Lea (livelli essenziali di assistenza) o farmaci, senza poi aggiornare gli obblighi relativi al trasferimento dei soldi dall’Isola allo Stato, cioè senza ridurre l’ammontare degli accantonamenti”.

