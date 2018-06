“Il lavoro lo fanno le imprese e le cooperative hanno un ruolo assolutamente centrale e strategico. Abbiamo bisogno di un rafforzamento del tessuto produttivo, di capacità imprenditoriali, di cooperative che una volta insieme riescano a essere più forti. Questa è la strada che avete scelto, e che ho sempre appoggiato totalmente, perché se si vuole essere competitivi in un sistema aperto come quello in cui viviamo abbiamo bisogno di soggetti imprenditoriale forti”.

L’ha detto l’assessore della Programmazione Raffaele Paci intervenendo all’assemblea della Alleanza delle Cooperative italiane della Sardegna. Il vicepresidente della Regione ha poi sottolineato quanto sia importante “razionalizzare l’intero sistema. Lo abbiamo già fatto insieme con la riforma dei Confidi, nella quale la cooperazione ha dato un valido contributo, ma certo servono tante altre riforme, a partire da quella della legge quadro sulla cooperazione che l’assessore del Lavoro Virginia Mura sta ultimando”.

E poi, quella che Paci ha definito “il cuore di tutte le riforme”: quella della pubblica amministrazione. Ovvero, la revisione di una burocrazia che troppo spesso rallenta il percorso che porta dall’idea politica alla sua attuazione. Un percorso a ostacoli, che porta a ritardi che io stesso definisco inaccettabili. Sin dal primo giorno abbiamo cercato di migliorare la situazione per tagliare i tempi e accelerare i percorsi, anche attraverso la programmazione unitaria dei fondi e la rivisitazione dei bandi, ma ancora non basta e continueremo a impegnarci su questo versante perché con questa burocrazia non riusciamo a raggiungere i risultati che vogliamo. Serve una rivisitazione del sistema rimettendolo completamente in discussione. Governare è lavoro e fatica quotidiana: questo ci unisce e ci deve unire. C’è una forte vitalità, noi andiamo avanti, abbiamo fatto tanto e su quello che abbiamo fatto dobbiamo continuare a costruire il futuro della Sardegna”, ha concluso Paci.

