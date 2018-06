“Purtroppo una attesa brutta notizia: il corpo rinvenuto in mare è proprio dello scomparso Fabrizio Rocca. Conferme dal DNA”. Lo scrive Gianfranco Piscitelli, dell’associazione Penelope Onlus, che da sempre è stata vicina ai familiari e si era occupato con costanza nella ricerca del 22enne di Bolzano arrivato a Porto Rotondo per lavoro e di cui si sono perse le tracce dal 14 maggio.

L’avanzato stato di saponificazione aveva impedito di identificare il corpo ritrovato nei pressi di Porto Rotondo, ma le dimensioni e la zona del ritrovamento lasciavano ritenere con sempre maggiore certezza che si trattasse di Fabrizio Rocca. Ma per accertarsi che quello rinvenuto fosse il suo corpo bisognava attendere il test per la comparazione del Dna, che non lascia alcun dubbio: il corpo ritrovato è di Fabrizio Rocca.

“Ci uniamo affettuosamente – ha scritto Piscitelli dopo la conferma – al dolore della famiglia. Riposa in pace Fabrizio, che la terra ti sia lieve. Un grazie a chi ha dato il massimo impegno nel cercarlo”.

La sera della scomparsa, alle 20, il giovane aveva parlato con la madre, poi non si è saputo più nulla. Di lui restano solo le immagini del sistema di videosorveglianza del residence in cui alloggiava, che una quarantina di minuti dopo l’avevano ripreso con un estintore in mano, e quelle che lo ritraggono al porto intorno alle 21 di quella stessa sera. Nel giardino del residence erano state ritrovate le buste della spesa e i documenti, mentre i suoi vestiti erano stati rintracciati lungo il tragitto tra l’alloggio e il porto.

