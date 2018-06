I carabinieri di Giba lo hanno arrestato in flagranza di reato per via del suo atteggiamento sospetto. In manette è finito un 27enne, iniziali C.N., accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il fatto è accaduto intorno alle 12:30 di oggi, durante un’attività di osservazione. Notato il comportamento sospetto del giovane, i militari lo hanno fermato e hanno deciso di approfondire gli accertamenti effettuando una perquisizione domiciliare, trovando, nascosto sotto il frigorifero, 80 grammi di hascisc già suddiviso in 64 dosi e pronto per essere immesso sul mercato.

Oltre alla droga la perquisizione ha permesso di rinvenire un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento dello stupefacente, tutto sottoposto a sequestro. Il 27enne è ora in attesa del rito per direttissima che si terrà domani.

