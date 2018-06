Grandi nomi del cinema, per la 1/a edizione di Filming Italy Sardegna Festival. Sino al 18 giugno al Forte Village di Santa Margherita di Pula e Uci Cinemas di Cagliari arrivano Marisa Tomei, Josh Hartnett, Sarah Ferguson, Rodrigo Santoro, Cristina Comencini, Paola Cortellesi, Stella Egitto, Joanne Froggatt, Paolo Genovese, Riccardo Milani, Paola Minaccioni, Gabriele Muccino, Violante Placido, Ella Purnell, Anna Safroncik, Nat Wolff. Due le madrine, Sylvia Hoeks e Veronika Logan.

Il progetto dedicato a cinema e tv è ideato e prodotto da Tiziana Rocca, direttrice generale, in collaborazione con Apt, Associazione Produttori Televisivi presieduta da Giancarlo Leone, direttore artistico, Claudio Masenza. Il festival si snoda tra proiezioni, incontri, workshop. Al via il Premio Nanni Loy, ideato da Antonello Sarno e dedicato a figure di spicco del cinema, tv e cultura. “Aprire una nuova finestra alle manifestazioni italiane, creare momenti di confronto tra i personaggi del piccolo e grande schermo e gli spettatori – dichiara Tiziana Rocca – e tra il cinema e tv made in Italy e del mondo, per promuovere l’internazionalizzazione e valorizzare i nostri territori, sono tra gli obbiettivi del festival”. Sabato 16 luglio alle 12,30 il workshop “L’evoluzione delle serialità in Italia: qualità produttiva per il pubblico e per l’export, politiche di sostegno”.

Tutti i giorni, si potrà assistere ad una serie di anteprime di film, tra cui “24 Hours to Live” di Brian Smrz, (Eagle Pictures) e “Ocean’s 8” di Gary Ross (Warner Bros Entertainment) preceduto da un video messaggio di George Clooney, in Sardegna per le riprese della serie tv Catch – 22. Cinema ma anche solidarietà con la serata di beneficenza organizzata il 16, a favore di Children in Crisis, Fondazione presieduta dalla Duchessa Sarah Ferguson. “Sono affascinata da questo paradiso scelto come location per questo meraviglioso Festival”, ha detto l’attrice Hoeks, alla conferenza stampa con Lorenzo Giannuzzi manager del Forte e Barbara Argiolas, assessora regionale al Turismo.

