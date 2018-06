Paura in galleria sulla Statale 131 Dcn, nel tratto compreso tra Nuoro e Siniscola.

Due auto, una Volkswagen Golf e una Giulietta, sono entrate in collisione e uno dei due veicoli si è ribaltato. Feriti il conducente della Giulietta, un 76enne di Villacidro, e il passeggero della Golf, un 83enne di Orosei. Entrambi sono stati trasportati dal 118 all’ospedale San Francesco di Nuoro. Non sono in pericolo di vita.

