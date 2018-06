Da circa un anno il servizio di Emodinamica dell’ospedale Sirai di Carbonia aveva subito una riduzione oraria a causa del dimezzamento della dotazione organica del reparto, avvenuta per il trasferimento di due medici in altre strutture, per l’estrema difficoltà di reperire Emodinamisti e malgrado i numerosi tentativi della ATS – Assl Carbonia di scongiurare questa ipotesi.

Ora sono state adottate delle modalità organizzative che consentono il ripristino del servizio sulle 12 ore. Sarà punto di riferimento per tutto il Sud Sardegna.

