Il giorno lunedì 18 prossimo dalle ore 8 sino alle ore 17 circa, nell’ambito dei lavori in corso per il miglioramento della viabilità nei quartieri Mulinu Becciu e Su Planu, l’impresa interverrà per rifare la pavimentazione stradale della via Piero della Francesca, nel tratto compreso tra la via Peretti e la via Aresu.

Durante tale intervento sono previste limitazioni alla circolazione pedonale e veicolare che, in linea di massima, non sarà interrotta ma potrebbe subire restrizioni. Tra le misure che potrebbero interessare la circolazione veicolare, rientra l’interdizione dell’accesso carrabile agli Uffici della ASL e al centro commerciale I Mulini.

Per ridurre i disagi conseguenti, gli automobilisti sono invitati ad utilizzare la viabilità alternativa, adiacente alla via Piero della Francesca.