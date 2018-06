I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Cagliari hanno arrestato la scorsa notte un senegalese 19enne per spaccio e segnalandolo anche come abituale assuntore di droga.

Il ragazzo infatti è stato colto in flagranza di reato mentre cedeva ad un polacco 31enne della marijuana nei pressi di via XI Settembre 2001, in pieno centro storico e, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di svariate centinaia di euro in banconote di vario taglio, sicuramente provento dell’attività illecita.

Il 19enne è stato condotto presso le camere di sicurezza della stazione di Villanova in attesa del rito per direttissima.

