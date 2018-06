A causa di un guasto sulla condotta dell’Enas, Ente acque della Sardegna, che alimenta il potabilizzatore di Simbirizzi con l’acqua grezza del lago Mulargia, nell’impianto si è verificato una brusca diminuzione delle portate e di conseguenza della produzione di acqua potabile.

Ciò ha comportato lo svuotamento delle vasche di accumulo e in particolare dei serbatoi di Maracalagonis e in parte di Settimo San Pietro. L’Enas ha attivato un’alimentazione alternativa del potabilizzatore che ha parzialmente garantito le portate d’acqua grezza per il potabilizzatore di Simbirizzi.

Le squadre di Abbanoa sono mobilitate per effettuare tutte le manovre necessarie per rimettere in equilibrio l’acquedotto e far recuperare i livelli nei serbatoi. Nei due centri si sono registrati cali di pressione e temporanee interruzioni soprattutto nelle zone alte dei centri abitati.

Commenti

comments