Un operaio di San Nicolò d’Arcidano, Antonio Deiana, 55 anni, è morto per un incidente avvenuto mentre puliva la canna fumaria della sua abitazione in via Cristoforo Colombo.

Secondo le prime ricostruzioni, era salito sul tetto della casa e con una scala si era appoggiato alla canna fumaria per avviare le operazioni di pulizia. Il fumaiolo però non ha retto il peso e Deiana è precipitato al suolo assieme alla scala.

Inutile ogni tentativo di soccorso. L’uomo è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri.

