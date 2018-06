Una giornata di inizio estate in relax da passare in spiaggia si è trasformato in un incontro senza esclusione di colpi usando come ring i parcheggi nella località marina di Tortolì (Nu) fra le spiagge di Cea e Orrì.

I motivi sonoo riconducibili ad una mancata precedenza per entrare in uno stallo di sosta. Fatto sta che dalle minacce si è passati ai fatti quando uno dei due contendenti ha impugnato un nunchaku, un’arma tradizionale diffusa in alcuni Paesi dell’Asia orientale, costituita da due corti bastoni uniti mediante una breve catena, per colpire l’avversario, questi ha risposto con dei pugni al volto. Al secondo round sono però arrivati i Carabinieri del pronto intervento della Compagnia di Lanusei che hanno posto fine alle ostilità oltre a personale sanitario del 118.Entrambi sono stati medicati e giudicati guaribili con qualche giorno di prognosi. Oltrealle lesioni, di cui risponderanno entrambi, il proprietario del bastone snodato è stato denunciato anche per porto abusivo di armi e minaccia aggravata.

