Aveva allestito una vera e propria serra per la coltivazione di marijuana nella sua casa, nel quartiere di Bonaria a Cagliari. A finire in manette un 38enne, Simone Lecca, già noto alle forze dell’ordine.

All’interno dell’abitazione i militari del Nucleo investigativo di Cagliari hanno trovato una decina di piante di marijuana della lunghezza superiore a un metro, insieme a prodotti fertilizzanti e strumentazioni per l’accrescimento artificiale delle piante, come lampade alogene e ventilatori. I carabinieri hanno inoltre rinvenuto 400 grammi di marijuana già essiccata, 30 grammi di hashish suddivisi in tre ovuli, un bilancino elettronico e materiale vario per il confezionamento delle dosi.

Il rito per direttissima è fissato per il prossimo 21 giugno. Nel frattempo il 38enne rimarrà agli arresti domiciliari.

