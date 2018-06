I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Cagliari alle prime luci dell’alba hanno arrestato un pregiudicato 32enne per resistenza, oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale, nonché rifiuto di fornire le proprie generalità.

Il 32enne, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto al Daspo, è stato fermato dai militari in via Baylle. Alla richiesta dei documenti, il 32enne ha minacciato i carabinieri, rifiutandosi di salire nell’auto per procedere alla sua identificazione in caserma.

L’uomo ha così cercato di sferrare calci e pugni ai militari, che lo hanno ammanettato e arrestato. Il 32enne ora attende il rito per direttissima.

Commenti

comments