“Sono stato aggredito da due persone mentre mi trovavo a bordo di un autobus del Ctm”. È la denuncia fatta da un ragazzo di 20 anni ai carabinieri.

Secondo quanto denunciato, il giovane sarebbe stato prima insultato, poi aggredito sia a bordo del mezzo pubblico che una volta sceso. I due aggressori sono poi fuggiti. Il 20enne si è fatto medicare in ospedale dove i medici gli hanno riscontrato una contusione alla spalla. Oggi si è presentato in caserma per denunciare l’episodio.

I carabinieri hanno avviato le indagini.

