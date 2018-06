Dal 16 luglio l’aeroporto di Cagliari-Elmas sarà collegato con Parigi Charles de Gaulle, grazie alla novità annunciata oggi da Air France. Il nuovo volo contribuirà ad incrementare il traffico turistico verso la Sardegna e permetterà coincidenze verso decine di destinazioni in tutti i continenti. Il volo sarà operativo tutti i giorni, sino al 2 settembre, con un Embraer 190 da 100 posti, con partenza da Cagliari alle 17:20 e arrivo a Parigi-Charles de Gaulle alle 19:35.

“La scelta di aprire un nuovo volo da Cagliari, questa volta con Air France – ha spiegato Jerome Salemi, direttore generale Air France-KLM East Mediterranean in un incontro con la stampa all’aeroporto di Cagliari – è frutto della strategia del Gruppo Air France-KLM di crescere in Italia ed in particolare sulle isole del bel Paese. I nostri investimenti in Sardegna indicano il grande potenziale dell’isola in termini di traffico turistico”.

“Gli eccellenti risultati del volo KLM per Amsterdam, che ha registrato durante la scorsa stagione estiva un coefficiente di riempimento del 92% – ha aggiunto Dimitry Huffnagel, direttore commerciale Air France-KLM East Mediterranean – ci hanno spinto ad investire ancora di più in Sardegna, e questa volta con un volo Air France verso la Ville Lumière ed il suo aeroporto internazionale di Parigi-Charles de Gaulle. Questo collegamento si aggiunge al volo KLM per Amsterdam e permette così ai passeggeri in partenza da Cagliari di combinare le due compagnie ed accedere all’intero network del Gruppo Air France-KLM”.

Con un transito di meno di tre ore all’aeroporto di Parigi-Charles de Gaulle, infatti, si possono raggiungere 74 destinazioni in Europa e sei nel resto del mondo.

