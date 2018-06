Anche il presidente del Cagliari Tommaso Giulini in campo nel triangolare organizzato al Forte Village all’interno delle due giornate di workshop della società rossoblù. Al torneo hanno preso parte il Cagliari con una rappresentativa composta tra gli altri dal centrocampista Alessandro Deiola, dal direttore generale Mario Passetti e dal giornalista Luca Telese, grande tifoso del Cagliari, un team di Infront e una squadra di giornalisti sportivi.

Giulini si è disimpegnato in porta, in difesa e anche da punta. Decisiva l’ultima gara tra Cagliari e Infront con la vittoria di questi ultimi per tre a uno. I lavori del workshop sono stati aperti ieri dai saluti istituzionali del presidente rossoblù e da Giovanni Valentini, direttore vendite di Infront Italia. Si è parlato di fatturato in aumento negli ultimi tre anni: al suo interno il peso dei ricavi commerciali incide per un +30% sul totale. Il sodalizio rossoblù si consolida, dunque, e parallelamente accresce il suo appeal: analizzando gli ascolti TV dello scorso campionato si scopre che quelli del Cagliari hanno fatto registrare un +11%.

Nonostante il cammino della squadra verso la salvezza sia stato a volte difficoltoso – specie in casa – la Sardegna Arena, lo stadio costruito in soli 127 giorni, al suo primo anno di vita ha risposto presente, non facendo mancare il fondamentale supporto: 8.500 abbonati, quattro sold-out stagionali, 280.000 presenze complessive, il 13% in più in confronto allo scorso anno. Parte focale dell’incontro è stata dedicata alle strategie future del club che passeranno, innanzitutto, dallo stadio. “Lavoreremo per continuare a migliorare la Sardegna Arena e, allo stesso tempo, verrà portato avanti con forza il progetto della nostra nuova Casa”, ha dichiarato il direttore generale del club Passetti.

