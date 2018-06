Young Signorino live in Sardegna per una data a Budoni.

È diventato uno dei fenomeni musicali del momento nel panorama della trap italiana. Il giovane cesenate arriva per la prima volta in Sardegna, conosciuto per il suo brano “Mmh ha ha ha” che in due mesi ha totalizzato oltre 18 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Il 19enne sarà ospite del Pata Club di Agrustos (Budoni), il prossimo 23 giugno.

Commenti

comments