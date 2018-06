Lingua sarda, legge urbanistica, continuità territoriale marittima, vertenza Aias: sono tanti i temi importanti che approderanno nei prossimi due giorni in Aula e nelle commissioni del Consiglio regionale.

Domani alle 16 l’Assemblea ci riprova con il Testo unificato sulla lingua sarda che martedì scorso aveva subito una frenata causa di un nuovo passaggio in commissione Cultura e di un vertice di maggioranza ad hoc. Un’ora prima della seduta consiliare, alle 15, è in programma in commissione Governo del territorio l’audizione del presidente e dell’amministratore delegato di Cin-Tirrenia. All’ordine del giorno, le problematiche sulla continuità territoriale marittima oggetto anche della riunione che si terrà sempre domani mattina, alle 11, a Villa Devoto. I lavori del parlamentino guidato da Antonio Solinas proseguiranno mercoledì alle 9.30 con le audizioni sul disegno di legge urbanistica.

In commissione saranno sentiti i sindacati (Cgil, Cisl e Uil), associazioni ambientaliste (Legambiente, WWF Sardegna, Italia Nostra, Gruppo di intervento giuridico) ed Enti locali (Anci e Asel). Nel pomeriggio, a partite dalle 15.30, saranno invece ascoltati i rappresentanti delle associazioni dei costruttori e dei lavoratori edili (Ance, Anaepa, Confartigianato, Cna, Confapianiem, Legacoop, Collegio Aniem e Casartigiani), l’Associs (Associazione Consorzi industriali della Sardegna) e i vertici di Federalberghi, Faita Federcamping, Confesercenti, Confcommercio, Confindustria e Asshotel. Sempre mercoledì ma in commissione Sanità, audizioni dell’assessore Luigi Arru e del dg dell’Ats Fulvio Moirano sulla vertenza Aias. Alle 16.30 in commissione Bilancio toccherà ancora ad Arru rispondere sullo stato d’attuazione delle politiche sociali (Reis in particolare). Alle 12.30, invece, nuova seduta della commissione speciale sul commercio e sull’artigianato presieduta da Roberto Deriu (Pd): saranno ascoltati rappresentanti di Ance e Unioncamere.

Commenti

comments