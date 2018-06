I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Cagliari sono intervenuti oggi, intorno alle 14:30 circa nel comune di Elmas, in un terreno nei pressi della statale 130 e via Borsellino per un vasto incendio di sterpaglie e masserizie.

Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco coordinata dalla Sala operativa del 115 ha evitato il propagarsi delle fiamme nei terreni circostanti e al centro abitato.

I vigili del fuoco sono intervenuti con tre automezzi: un autopompa serbatoio, un fuoristrada con modulo antincendio, supportati da un autobotte. Sul posto anche una squadra di volontari antincendio della Protezione civile e la Polizia Locale di Elmas.

Le fiamme sono state spente e successivamente si è provveduto alla bonifica dell’area per evitare che alcuni focolai potessero riprendere.

