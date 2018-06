Bagarre nel Consiglio comunale di Nuoro, dove questa sera la Giunta guidata da Andrea Soddu presenta il bilancio di previsione per i prossimi tre anni.

Una seduta fiume, che è stata sospesa in due occasioni in seguito alla richiesta della presidente della commissione Bilancio Claudia Camarda, di poter approfondire una richiesta dell’opposizione, arrivata via mail al collegio dei revisore dei conti, ai quali veniva chiesto un controllo su alcuni punti del bilancio. Secondo Camarda si è trattato di una “ingerenza”. A più riprese poi sono intervenuti i consiglieri della minoranza, presentando una questione pregiudiziale firmata da tutti i nove membri di opposizione. “Non si può discutere un bilancio senza il parere del collegio dei revisori – hanno sottolineato Pierluigi Saiu (Uniti per Nuoro), Leonardo Moro (centro sinistra) e Basilio Brodu – Il punto all’ordine del giorno, ovvero la presentazione del bilancio provvisorio oggi non può essere discusso”. Dopo oltre tre ore la bagarre continua, ma anche la maggioranza risponde a muso duro.

“La pregiudiziale non può essere accolta – ha affermato Giovanna Zedde consigliera di La Base – Le vostre osservazioni si basano su un articolo del regolamento che non esiste più. Il collegio dà il parere dopo che la Giunta trasmette l’atto e lo stesso parere deve essere obbligatoriamente allegato al bilancio per la sua approvazione, ma non in questa fase”. Il consigliere Leonardo Moro ha gridato all’inadeguatezza della Giunta: “La Regione vi dà l’ultimatum per il terzo anno consecutivo per approvare il bilancio e voi ogni volta trovate degli escamotage per prendere tempo, siete inadeguati”.

L’aria nel Comune del capoluogo barbaricino è abbastanza tesa a causa dei gravi problemi di dissesto finanziario per debiti accumulati di circa 50 milioni di euro, in gran parte frutto di cause perse dal Comune per espropri risalenti a decenni fa. Da quando la giunta di Andrea Soddu governa il capoluogo barbaricino, due crisi sono state ricomposte con altrettanti rimpasti. Sono di pochi giorni fa le dimissioni dell’assessore agli Affari Generali, Risorse umane, Polizia municipale, Viabilità e Traffico, Marcello Seddone, esponente del gruppo Ripensiamo Nuoro. “Lo stato dei conti del Comune blocca l’attività” aveva scritto nella lettera di dimissioni presentata al sindaco. La seduta del Consiglio andrà avanti fino a tarda sera.

