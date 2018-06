La band ha annullato il concerto di Londra di questa sera, ad annunciarlo è la stessa formazione attraverso un post su Twitter dove si annuncia la cancellazione del concerto di questa sera alla O2 Arena di Londra per un calo di voce di Eddie Vedder.

Attention London: Tonight’s show at The O2 has been postponed. Rescheduled date is TBD. Our biggest apologies and thank you for your understanding. #PJLIVE2018 pic.twitter.com/MLBrE5aRZ8

— Pearl Jam (@PearlJam) 19 giugno 2018