Kreator, Dimmu Borgir insieme a Hatebreed e Bloodbath arriveranno in Italia con il loro “The European Apocalypse”, un package incredibile con i migliori esponenti del metal, del death, del black e dell’hardcore che si alterneranno sul palco per un headbanging sfrenato e spietato in un’unica data italiana il 6 Dicembre prossimo all’Alcatraz di Milano.

Le band suoneranno il meglio del loro repertorio con i principali classici, la data prevista è il 6 dicembre all’Alcatraz di Milano.

