Con 6 milioni di euro la Giunta, su proposta dell’assessore del Bilancio Raffaele Paci, ha deciso di cofinanziare i Pif, progetti integrati di filiera nazionali. Lo stanziamento, all’interno dei 25 mln messi a disposizione con la programmazione unitaria per il sostegno regionale alle iniziative progettuali che partecipano a procedure nazionali e esteso anche al settore agricolo, consentirà di cofinanziare i progetti integrati di filiera di otto aziende sarde.

“Continuiamo a garantire investimenti alle nostre imprese per consentire loro di rafforzarsi e di crescere, in un settore che riteniamo fondamentale per la nostra economia e che abbiamo sostenuto moltissimo, convinti che possa diventare sempre più volano di sviluppo per la Sardegna – sottolinea Paci – Aiutare le imprese con un cofinanziamento a entrare nelle graduatorie nazionali significa non solo aiutare le stesse aziende ma anche far arrivare investimenti maggiori nel nostro territorio, il che si traduce in ricadute positive per lo sviluppo e l’occupazione”.

“I progetti integrati di filiera sono la vera scommessa del mondo dell’agricoltura per i prossimi anni, perché rafforzano e stabilizzano l’intero tessuto produttivo dei territori – spiega l’assessore dell’Agricoltura Pier Luigi Caria – Per questo la delibera approvata oggi, con il cofinanziamento di 6 milioni, è estremamente importante. I progetti integrati di filiera assicurano una grande stabilità sul mercato, perché garantiscono il collocamento del prodotto sui grandi mercati agli operatori primari e la certezza per i trasformatori e per chi commercializza di poter contare su prodotti di grande qualità”.

