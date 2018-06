I carabinieri, nel corso della notte, hanno rintracciato il responsabile della rapina avvenuta nel cuore del quartiere Marina ieri sera verso le 20:30 ai danni di un commerciante cingalese.

Si tratta di un uomo del Bangladesh 35enne già pregiudicato per reati della stessa specie. I militari hanno accertato che l’uomo si era introdotto in via Barcellona all’interno del market “Alimentari del mondo”, dove, dopo un’aggressione verbale al titolare, si è scagliato contro questo colpendolo con una bottiglia, poi ha forzato il registratore di cassa impossessandosi di oltre 3.300 € in contanti, per poi dileguarsi immediatamente facendo perdere le proprie tracce.

I carabinieri hanno rintracciato il 35enne intorno alla mezzanotte presso la propria abitazione. Il proprietario dell’attività commerciale, trasportato a bordo dell’ambulanza presso l’ospedale Marino, ha riportato contusioni varie alle mani e alla nuca giudicate guaribili in 7 giorni .

