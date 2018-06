Proseguono i controlli di polizia amministrativa e commerciale della Municipale nei quartieri della movida cittadina.

Nel quartiere di Marina e Stampace sono stati controllati diversi esercizi e alcuni sono stati sanzionati per aver occupato il suolo pubblico con tavolini e sedie senza la prevista autorizzazione, mentre il proprietario di un minimarket è stato sorpreso alle 01.30 della notte a vendere alcolici, in violazione alla specifica ordinanza del Sindaco Massimo Zedda. Per l’esercente è scattata una sanzione di 500 euro, mentre per le altre violazioni i sanzionati dovranno pagare 169€.

Per tutti scatta la segnalazione al Servizio delle attività produttive per l’eventuale provvedimento di chiusura in recidiva.

Sono in programma ulteriori controlli da parte delle donne e degli uomini Polizia Municipale

