Incidente stradale questo pomeriggio in viale Monastir, a Cagliari.

Per cause in fase di accertamento da parte della Polizia Municipale intervenuta per i rilievi, uno scooterone Yamaha 125, guidato da un giovane 23enne di Elmas e un’Alfa Romeo condotta da un 43enne di Bono si sono scontrati.

Ad avere la peggio, ma senza gravi conseguenze, è stato il conducente della moto, che è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Trinità con assegnato codice verde.

Commenti

comments