Al via la prima prova scritta di italiano gli studenti degli istituti superiori della Sardegna che affrontano gli esami di Stato. In tutta la regione sono coinvolti 12mila 551 candidati, suddivisi in 781 classi e 367 commissioni, che vedranno impegnati complessivamente 367 Presidenti di commissione e 2373 docenti suddivisi tra commissari interni ed esterni. Ogni commissione è composta da 2 classi, un Presidente, tre Commissari interni e tre esterni. In 8 Istituti gli studenti sardi potranno conseguire il diploma EsaBac, che avrà valore giuridico in Italia e Francia.

Nello specifico, in Provincia di Cagliari le commissioni sono 169 per 369 classi, con 5533 candidati interni e 175 esterni, per un totale di 5.708. In provincia di Nuoro le commissioni sono 57 per 126 classi con 1705 candidati interni e 47 esterni,per un totale di 1752 maturandi. Ad Oristano le commissioni sono 33 per 70 classi, con 1169 studenti divisi in 1143 interni e 26 esterni. Infine in provincia di Sassari le Commissioni sono 108 per 216 classi, 3922 i candidati alla maturità, di cui 3770 interni e 142 esterni.

