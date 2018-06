Ha scaricato una raffica di pugni al volto della sua vittima lasciandola esanime sul marciapiede, per rubargli il portafogli con dentro 180 euro. Giuseppe Sechi, 40enne sassarese già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dagli agenti della Polizia locale di Sassari e si trova ora rinchiuso nel carcere di Bancali con l’accusa di rapina.

Il fatto risale al 27 maggio quando Sechi, secondo l’accusa, ha aggredito brutalmente un uomo che era seduto sul gradino di una vetrina, davanti a un supermercato nei pressi di piazza Santa Maria. Sechi è stato identificato grazie alle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza e alle numerose testimonianze raccolte dagli agenti.

Questa mattina, su disposizione del gip del Tribunale di Sassari, gli agenti della Polizia locale, coordinati dal comandante Gianni Serra, hanno raggiunto Sechi in via Padre Zirano, dove verosimilmente attendeva il pullman per spostarsi dalla città.

