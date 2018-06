Sei squadre dei vigili del fuoco sono intervenute alla Portovesme srl per un incendio scoppiato, da quanto si apprende, in una ciminiera in fase di dismissione.

Durante le operazioni per smantellare la struttura, si sarebbe sviluppato il rogo. Immediata la richiesta di intervento dei vigili del fuoco che sono arrivati a Portovesme con sei squadre che nel giro di breve tempo hanno domato le fiamme.

Adesso si stanno valutando le condizioni della ciminiera che si sarebbe lesionata nella parte alta.

