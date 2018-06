Ancora una data in Sardegna per i Collage che dopo le date di Codrongianus lo scorso 9 giugno e quella del 15 luglio a Cargeghe, hanno aggiunto una data a Settimo San Pietro alle porte di Cagliari.

La band olbiese formata dai fratelli Tore e Piero Fazzi, Francesco Astara e Fabio Nicosia si esibirà in concerto in buona parte dell’Italia e l’appuntamento a Settimo San Pietro è previsto per venerdì 22 giugno in piazza Chiesa campestre San Giovanni Battista.

