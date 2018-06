Mini tour sardi per En?gma, mc/rapper olbiese che dopo alcune date nello scorso inverno e in primavera torna in Sardegna per alcuni concerti nel Nord della regione.

Amante del cinema, En?gma affonda le sue radici musicali in diversi generi dai Prodigy ai Daft Punk, al metal-crossover. Inizia a registrare i primi brani e a maturare esperienze di musica dal vivo intorno ai venti anni. Trova subito nel rap un mezzo per racchiudere l’amore per la scrittura, e tramite esso riversa nelle parole, sia se stesso sia il resto delle proprie passioni.

Nel 2008 raccoglie quelli che erano i suoi testi iniziali in un demo di 15 tracce su strumentali non originali, intitolato “Anonimi”, del quale stampa poche decine di copie distribuite solo a livello locale. Sono dell’anno dopo le prime esperienze sopra un palco, sempre nella propria città; dalla fine del 2009 fino al 2010 si affianca a RockBirken, altro mc olbiese col quale inizia a collaborare. A giugno del 2010 vince la prima serata “Can i Kick it” di Treviso, una rhyme competition a strofe, ripetendosi poi a settembre in una competition di inediti.

A settembre del 2010 fonda la crew Machete con Hell Raton, Salmo e Dj Slait, con i quali intraprende numerosi concerti dapprima in Sardegna e poi in tutto il territorio nazionale. Nel 2011 pubblica il suo street album, “Coma”, di cui cura ogni aspetto, comprese le produzioni musicali. La traccia Tyler Durden, è l’estratto dal quale nasce il primo video di En?gma, ispirato al libro/ film Fight Club. Da settembre 2011 è parte integrante del tour “The Island Chainsaw Massacre” di Salmo e è presente in due brani dell’omonimo acclamato esordio di quest’ultimo. Prima dell’estate 2012 figura, con una canzone che firma per intero in “Death USB”, secondo fortunato album di Salmo. Nel conseguente tour, continua a essere co-protagonista delle performance che coprono l’intera penisola arrivando perfino in Spagna. Nello stesso anno partecipa attivamente alla ideazione e produzione dei primi due Machete Mixtape, dove è una delle voci protagoniste. A maggio 2013 En?gma pubblica “Rebus Ep”, prima uscita ufficiale di Machete Empire Records, e il videoclip del secondo singolo, Bugie Bianche, ottiene anche numerosi passaggi televisivi. Ad aprile 2014 En?gma pubblica il suo album di esordio, “Foga”, che subito conquista il primo posto della classifica album di iTunes Italia, al quarto della classifica FIMI con un caloroso apprezzamento della critica. Dopo questa esperienza si mette al lavoro sul “Machete Mixtape vol. III”, il cui primo singolo, Antieroi, lo vede protagonista al microfono. Questo terzo mixtape, pochi mesi dopo, verrà certificato disco d’oro. Nel frattempo inizia a collaborare con il duo di produttori Kaizén per l’EP “Random”, di cui En?gma è unica voce e autore di tutti i testi. Nell’estate 2015 è la volta di Dedalo, EP che rappresenta l’evoluzione del suo stile: la ricerca della melodia nei ritornelli, l’impatto delle rime come si trattasse di un freestyle, l’alternanza del suo classico stile d’autore alternato con passaggi autoironici.

Nell’autunno 2016 pubblica il suo secondo album ufficiale dal titolo Indaco, album che rappresenta da un lato una sostanziale svolta artistica, dall’altro un cambiamento dell’assetto produttivo. Da questo cd, infatti, En?gma diventa produttore di se stesso muovendosi in totale autonomia in tutti i passaggi della produzione in modo del tutto indipendente. Il nuovo lavoro è distribuito da Artist First.

Nell’autunno 2017 pubblica il primo singolo che anticipa il prossimo lavoro di studio che uscirà nel 2018, con questa release En?gma conferma e consolida il suo status di artista autonomo e indipendente a 360°, continuando sulla strada dell’autoproduzione artistica ed esecutiva.

Il suo Shardana Tour vedrà se seguenti date:

22-06-2018 SINISCOLA – Piazza Don Migliorisi

30-06-2018 SAN TEODORO – Ambra Night

10-07-2018 SASSARI – Piazzale Segni

11-08-2018 BANARI – Piazza

