La polizia ha arrestato una 50enne cagliaritana per spaccio. Proseguono le iniziative della Questura di Cagliari all’interno di quei circoli dediti allo spaccio ed al consumo di sostanze stupefacenti. Nel corso della nota operazione di polizia antidroga “Droga in Circolo”, condotta dalla Squadra Mobile – Gruppo Falchi, sono stati eseguiti dei controlli mirati all’interno di un circolo nel centro cittadino dove era segnalata un’intensa attività di spaccio.

In tale contesto l’attività degli operatori ha avuto impulso dallo sviluppo investigativo seguito all’arresto di un 22enne cagliaritano che il 18 giugno è stato arrestato perché, nonostante si trovasse in regime di arresti domiciliari, era stato sorpreso ancora una volta a spacciare, e gli agenti hanno proceduto al controllo del circolo privato “BLACK&WHITE”, ubicato in via Monfalcone al civico 22.

Infatti, da acquisizioni info-investigative, i poliziotti hanno appreso che all’interno del locale non era mai cessata l’attività di spaccio di sostanze stupefacenti, situazione che aveva creato anche un discreto allarme tra i residenti della zona e hanno quindi hanno avviato un’intensa attività di controllo e monitoraggio della zona, da cui è stato possibile notare un continuo via vai di giovani assuntori che entravano all’interno del locale e poi uscivano dopo pochissimi minuti.

I sospetti maturati nel corso dei prolungati controlli hanno avuto una conferma dal servizio di appostamento eseguito ieri sera e da cui è stato possibile notare il proliferarsi dei tossici che con l’auto parcheggiavano per pochi istanti dinnanzi al circolo e dopo una breve sosta si dileguavano velocemente.

Gli agenti, ritenendo che all’interno dei locali potesse essere custodita altra sostanza stupefacente destinata allo spaccio, hanno approfittato del fatto che pochi istanti prima era entrata all’interno una coppia, e attesa l’uscita hanno effettuato l’irruzione nel circolo.

Sono quindi riusciti con rapidità e determinazione a bloccare la chiusura della doppia porta installata per controllare e prevenire eventuali irruzioni delle forze di polizia e hanno proceduto alla perquisizione del locale. Dalla verifica del pozzetto di scarico delle fogne posto all’interno del cortile condominiale, in cui era presente il tubo di scarico del bagno del circolo, è stato rinvenuto all’interno un involucro formato presumibilmente con della carta igienica che conteneva circa 30 involucri in cellophane di colore bianco termosaldati, che successive analisi Drop Test hanno accertato essere cocaina.

Pertanto di seguito ai controlli di rito, i poliziotti hanno arrestato una 50enne cagliaritana, resasi responsabile di spaccio.

