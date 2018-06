Come ogni anno, con l’intensificarsi del turismo nelle zone costiere, il Comando Provinciale Carabinieri di Nuoro ha predisposto dei servizi straordinari per la prevenzione e repressione di furti su autovetture lasciate incustodite sui parcheggi delle spiagge.

A finire nei guai un 40enne pregiudicato, che si aggirava a bordo della sua auto, con fare sospetto, nella località marina di Sarrala di Tertenia.

I Carabinieri del Pronto Intervento 112 della Compagnia di Jerzu, hanno deciso di fermare l’individuo ed approfondire il controllo. Effettuando una perquisizione personale e veicolare i carabinieri gli hanno trovato oggetti utili allo scasso come piedi di porco, cacciaviti, altri utensili e della refurtiva come portafogli con all’interno ancora del denaro e indumenti di turisti stranieri. Il tutto è stato sottoposto a sequestro in attesa di essere restituiti ai legittimi proprietari e l’uomo è stato denunciato in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria.

