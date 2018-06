La persecuzione dei cristiani in Siria è al centro dell’incontro di geopolitica organizzato dal Centro Italo Arabo e del Mediterraneo. L’appuntamento è nella sala Basile di Villanova Coworking (villa Atzeri, via san Saturnino 7 a Cagliari) con il reporter di guerra Gian Micalessin che presenta il suo libro Fratelli traditi: la tragedia dei cristiani in Siria. Introduce il presidente del Centro Italo Arabo Raimondo Schiavone. Moderano i giornalisti Alessandro Aramu e Paola Pintus.

E’ una storia dimenticata quella dei cristiani della Siria che dal 2011 sono stati perseguitati dall’Isis e dalle altre formazioni jihadiste nell’indifferenza dell’Europa e dell’Occidente. Un dramma di cui non si è mai dimenticato, tra i pochi giornalisti in Italia, il reporter Gian Micalessin, uno di quelli che ha sfidato le pallottole dei terroristi pur di raccontare la durissima condizione delle comunità cristiane nel corso della guerra in Siria. Micalessin lo ha fatto con solita onestà intellettuale e con il piglio di chi sa bene che certe storie possono essere raccontate solo andando sul campo, come nella tradizione del miglior giornalismo di guerra.

Commenti

comments